Для чого потрібне тимчасове перемир'я — Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Протягом 30-денного перемир'я Україна разом з партнерами планує "покласти на папір" конкретні безпекові зобов'язання. Наразі все залежить від Росії, яка має вирішити, чи готова вона припинити вогонь.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в середу, 12 березня.

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Робота над безпековими зобов'язаннями

За словами Президента, тимчасове перемир'я протягом 30 днів потрібне саме для того, щоб обговорювати гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що необхідно "покласти на папір" конкретні безпекові зобов'язання.

"Сьогодні залежить все від того, чи хоче Росія припинення вогню і тиші. Або ж вона хоче продовжити вбивати людей. Все залежить наразі від цієї країни на 100%. Тому що Америка продемонструвала свої кроки і свою позицію. Україна продемонструвала прямо свою позицію", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україна не визнає окуповані території російськими. Він зазначив, що про злочини РФ ніхто не забуде.

Також глава держави зазначив, що Москва робить все, аби Україна та США розірвали приязні стосунки. Однак переговори в Саудівській Аравії, які відбулись 11 березня, розбили плани Росії.