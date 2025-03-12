Для чего нужно временное перемирие — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В течение 30-дневного перемирия Украина вместе с партнерами планирует "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности. Сейчас все зависит от России, которая должна решить, готова ли она прекратить огонь.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал в среду, 12 марта.

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Работа над обязательствами по безопасности

По словам президента, временное перемирие в течение 30 дней нужно именно для того, чтобы обсуждать гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что необходимо "положить на бумагу" конкретные обязательства по безопасности.

"Сегодня зависит все от того, хочет ли Россия прекращения огня и тишины. Или же она хочет продолжить убивать людей. Все зависит сейчас от этой страны на 100%. Потому что Америка продемонстрировала свои шаги и свою позицию. Украина продемонстрировала прямо свою позицию", — отметил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Он отметил, что о преступлениях РФ никто не забудет.

Также глава государства отметил, что Москва делает все, чтобы Украина и США разорвали дружеские отношения. Однако переговоры в Саудовской Аравии, которые состоялись 11 марта, разбили планы России.