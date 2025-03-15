Австралія надасть 1,5 млрд дол. Україні, — прем'єр

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у суботу, 15 березня, взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України. Він зазначив, що його країна готова брати участь у миротворчій місії після припинення вогню.

Про це Албанізі написав в X.

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Підтримка від Австралії

"Я підтвердив непохитну та рішучу підтримку України з боку Австралії та наголосив, що Австралія стоятиме з Україною стільки, скільки буде потрібно", — йдеться у повідомленні.

За його словами, лідери країн домовилися про продовження роботи над реалізацією конкретних дій на підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Албанізі зауважив, що Австралія — на боці України та підтримуватиме її стільки, скільки буде потрібно.

"Це правильне рішення, і воно відповідає національним інтересам Австралії. Адже те, що відбувається в євроатлантичному регіоні, має серйозні наслідки для нашого регіону — Індо-Тихоокеанського — і навпаки", — зазначив прем'єр країни.

Перемир'я з Росією

Він наголосив, що це боротьба не лише за Україну, а й за міжнародне верховенство права. На думку Албанізі, режим Путіна має імперіалістичні наміри, тому треба гарантувати, аби незаконні та аморальні дії РФ не були "винагороджені" під час перемир'я.

Крім того, лідер уряду Австралії вважає, що необхідно чинити тиск на Росію, щоб забезпечити ширшу безпеку в Європі. Тому країна надасть 1,5 мільярда доларів допомоги Україні та її оборони, 1,3 мільярда з яких — на військову підтримку, постачання важливого обладнання та підготовку військових.

"Австралія відкрита до розгляду будь-яких запитів щодо участі в майбутній миротворчій місії на підтримку справедливого та тривалого миру, якого ми всі прагнемо для України", — додав Албанізі.

Скриншот допису Албанізі

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в онлайн-зустрічі взяли участь 29 лідерів країн.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін затягує з рішенням щодо припинення вогню, аби покращити своє становище на полі бою.