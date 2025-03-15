Австралия предоставит 1,5 млрд долл. Украине, — премьер

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Фото: Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи в субботу, 15 марта, принял участие в онлайн-встрече лидеров по поддержке Украины. Он отметил, что его страна готова участвовать в миротворческой миссии после прекращения огня.

Об этом Албанизи написал в X.

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Поддержка от Австралии

"Я подтвердил непоколебимую и решительную поддержку Украины со стороны Австралии и подчеркнул, что Австралия будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении.

По его словам, лидеры стран договорились о продолжении работы над реализацией конкретных действий в поддержку Украины, как сейчас, так и в будущем. Албанизи отметил, что Австралия — на стороне Украины и будет поддерживать ее столько, сколько потребуется.

"Это правильное решение, и оно отвечает национальным интересам Австралии. Ведь то, что происходит в евроатлантическом регионе, имеет серьезные последствия для нашего региона — Индо-Тихоокеанского — и наоборот", — отметил премьер страны.

Перемирие с Россией

Он подчеркнул, что это борьба не только за Украину, но и за международное верховенство права. По мнению Албанизи, режим Путина имеет империалистические намерения, поэтому надо гарантировать, чтобы незаконные и аморальные действия РФ не были "вознаграждены" во время перемирия.

Кроме того, лидер правительства Австралии считает, что необходимо оказать давление на Россию, чтобы обеспечить более широкую безопасность в Европе. Поэтому страна предоставит 1,5 миллиарда долларов помощи Украине и ее обороне, 1,3 миллиарда из которых — на военную поддержку, поставку важного оборудования и подготовку военных.

"Австралия открыта к рассмотрению любых запросов относительно участия в будущей миротворческой миссии в поддержку справедливого и прочного мира, которого мы все хотим для Украины", — добавил Албанизи.

Скриншот поста Албанизи

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в онлайн-встрече приняли участие 29 лидеров стран.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин затягивает с решением о прекращении огня, чтобы улучшить свое положение на поле боя.