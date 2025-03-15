Зеленський заявив про важливий "сигнал" від ЄС — про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 березня, взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України. Під час пресконференції він зауважив, що Україна візьме участь в посиленні обороноздатності Європи.

Про це повідомляють Новини.LIVE у суботу, 15 березня.

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Результати зустрічі щодо підтримки України

"Я дуже вдячний ЄС, президенту Кошті, президенту фон дер Ляєн. Серйозні рішення — вони скоро будуть, і ті 150 мільярдів, що розраховані щодо посилення обороноздатності Європи, в України буде рівноправний підхід до цього. Це дуже серйозний крок", — сказав Зеленський.

Він розповів, що на зустрічі партнери порушували питання стосовно групи для переговорного процесу, яка була на зустрічі зі США в Джидді, та високо її оцінили. За словами президента, європейці мають намір зробити свою групу. Сьогодні Зеленський підпише указ про офіційне призначення чотирьох посадовців для участі у переговорах.

"Далі підіймали питання щодо плану, який треба укласти на папері щодо гарантій безпеки. Особливо німецька та турецька сторона зауважили, що потрібний план реконструкції. Я вважаю, що це хороший сигнал, який свідчить віру в можливість закінчення війни та наявності всіх шансів", — зауважив він.

Український лідер наголосив, що для цього треба бути сильними, рішучими і тиснути на Росію. Щодо санкцій — Австралія, Нова Зеландія й інші країни будуть посилювати цю політику. Водночас він подякував Норвегії за рішення щодо ППО і дронів, передусім тих, які виробляються в Україні.

"Важливий результат щодо чеської ініціативи — серйозний пакет, проплачений і підписаний щодо надання артилерії 155-го калібру для України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент вчергове наголосив, що Україна не визнає окуповані території власністю Росії та не піде на територіальні поступки під час переговорів.

Також, на думку Зеленського, рішення щодо вступу України до НАТО не має залежати від бажань Росії.