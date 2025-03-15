Зеленский заявил о важном "сигнале" от ЕС - о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 марта, принял участие в онлайн-встрече лидеров стран по поддержке Украины. Во время пресс-конференции он отметил, что Украина примет участие в усилении обороноспособности Европы.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 15 марта.

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Результаты встречи по поддержке Украины

"Я очень благодарен ЕС, президенту Коште, президенту фон дер Ляйен. Серьезные решения они скоро будут и те 150 миллиардов, которые рассчитаны по усилению обороноспособности Европы, у Украины будет равноправный подход к этому. Это очень серьезный шаг", — сказал Зеленский.

Он рассказал, что на встрече партнеры поднимали вопрос о группе для переговорного процесса, которая была на встрече с США в Джидде и высоко ее оценили. По словам президента, европейцы намерены сделать свою группу. Сегодня Зеленский подпишет указ об официальном назначении четырех чиновников для участия в переговорах.

"Далее поднимали вопрос о плане, который надо заключить на бумаге по гарантиям безопасности. Особенно немецкая и турецкая сторона отметили, что нужен план реконструкции. Я считаю, что это хороший сигнал, который свидетельствует веру в возможность окончания войны и наличия всех шансов", — отметил он.

Украинский лидер подчеркнул, что для этого надо быть сильными, решительными и давить на Россию. Относительно санкций — Австралия, Новая Зеландия и другие страны будут усиливать эту политику. В то же время он поблагодарил Норвегию за решение по ПВО и дронах, прежде всего тех, которые производятся в Украине.

"Важный результат по чешской инициативе — серьезный пакет, проплаченный и подписанный о предоставлении артиллерии 155 калибра для Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории собственностью России ине пойдет на территориальные уступки во время переговоров.

Также по мнению Зеленского, решение о вступлении Украины в НАТО не должно зависеть от желаний России.