Рубіо пояснив, на які поступки повинні йти Росія та Україна для успішних переговорів

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо пояснив, на що повинні піти Росія та Україна для успішних переговорів. За його словами, йдеться про поступки, які необхідні з обох сторін.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Єдиний спосіб покласти край цій війні — через процес переговорів, а переговори — чи то в бізнесі, торгівлі чи геополітиці — передбачають, що обидві сторони щось віддають, обидві сторони йдуть на поступки", — зауважив Рубіо.

Однак він не пояснив, про які саме поступки йдеться. За словами держсекретаря США, це має бути предметом переговорів, але загальні заяви, які можуть стати приводом для відмови однієї зі сторін від участі, не сприятимуть цьому процесу.

Рубіо також прокоментував висловлену міністрами країн G7 підтримку територіальної цілісності України, зазначивши, що це не є зміною політики США. Він підкреслив, що ніколи не чув, аби президент Трамп заявляв, що "Росія має право захопити всю Україну і діяти там без обмежень".

Нагадаємо, лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною.

Також Зеленський вважає, що російський диктатор Путін затягує з рішенням.