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Рубио назвал, на что должны пойти Украина и РФ для переговоров

15 марта 2025 18:10
Аркадий Пастула - Редактор
Рубио объяснил, на какие уступки должны идти Россия и Украина для успешных переговоров
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
Аркадий Пастула - Редактор

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио объяснил, на что должны пойти Россия и Украина для успешных переговоров. По его словам, речь идет об уступках, которые необходимы с обеих сторон.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Единственный способ положить конец этой войне — через процесс переговоров, а переговоры — будь то в бизнесе, торговле или геополитике — предусматривают, что обе стороны что-то отдают, обе стороны идут на уступки", — отметил Рубио.

Однако он не объяснил, о каких именно уступках идет речь. По словам госсекретаря США, это должно быть предметом переговоров, но общие заявления, которые могут стать поводом для отказа одной из сторон от участия, не будут способствовать этому процессу.

Рубио также прокомментировал высказанную министрами стран G7 поддержку территориальной целостности Украины, отметив, что это не является изменением политики США. Он подчеркнул, что никогда не слышал, чтобы президент Трамп заявлял, что "Россия имеет право захватить всю Украину и действовать там без ограничений".

Напомним, лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной.

Также Зеленский считает, что российский диктатор Путин затягивает с решением.

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