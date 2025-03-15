Зеленський заявив, що РФ затягує відповідь щодо припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що 17 березня "буде зрозуміла" відповідь Росії щодо припинення вогню, а 18 березня він анонсує події. На думку президента України Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін затягує з рішенням.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 15 березня.

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Трамп заявив, що вже у понеділок, 17 березня, може з'явитися більше деталей стосовно можливого припинення вогню в Україні, оскільки стане зрозумілою відповідь Росії.

Журналістка запитала в Зеленського, чи варто Україні прив'язуватися до цієї дати та чи заплановані на цю дату перемовини зі США, а також згадала про те, що наступного тижня анонсували також початок обговорення моніторингу дотримання режиму тиші.

Президент відповів, що моніторинг можна скоординувати та впевнений, що американці з європейськими партнерами та з українськими силами можуть це робити.

"Я думаю, затягування процесу йде саме через те, що я сказав. Вони хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою, а стосовно 17 числа я б прив'язував до видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Тому я думаю, що, напевно, існує можливість тих чи інших розмов між США та РФ у понеділок", — сказав він.

Зеленський додав, що спецпосланник Трампа вже зустрівся з Путіним у Москві, та, ймовірно, вони скоординували якісь позиції. На думку українського лідера, найближчі дні у нас буде координація щодо наступних кроків. Він очікує, що у разі відмови Росії від пропозиції Трампа американський президент матиме "чітку позицію" щодо Путіна.

Раніше Зеленський пояснив, скільки часу може тривати процес укладання перемирʼя з Росією.

Також він наголосив, що для початку потрібно зосередитися на тому, про що домовлялися.