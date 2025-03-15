Зеленский заявил, что РФ затягивает ответ о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта "будет понятен" ответ России о прекращении огня, а 18 марта он анонсирует события. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин затягивает с решением.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 15 марта.

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Трамп заявил, что уже в понедельник, 17 марта может появиться больше деталей относительно возможного прекращения огня в Украине, поскольку станет понятен ответ России.

Журналистка спросила у Зеленского, стоит ли Украине привязываться к этой дате и запланированы ли на эту дату переговоры с США, а также вспомнила о том, что на следующей неделе анонсировали также начало обсуждения мониторинга соблюдения режима тишины.

Президент ответил, что мониторинг можно скоординировать и уверен, что американцы с европейскими партнерами и с украинскими силами могут это делать.

"Я думаю затягивание процесса идет именно из-за того, что я сказал. Они хотят улучшить ситуацию для себя на поле боя, а относительно 17 числа я бы привязывал к изданию Международным уголовным судом ордера на арест Путина. Поэтому я думаю, что наверняка существует возможность тех или иных разговоров между США и РФ в понедельник", — сказал он.

Зеленский добавил, что спецпосланник Трампа уже встретился с Путиным в Москве, и, вероятно, они скоординировали какие-то позиции. По мнению украинского лидера, в ближайшие дни у нас будет координация относительно следующих шагов. Он ожидает, что в случае отказа России от предложения Трампа — американский президент будет иметь "четкую позицию" в отношении Путина.

Ранее Зеленский объяснил, сколько времени может длиться процесс заключения перемирия с Россией.

Также он отметил, что для начала нужно сосредоточиться на том, о чем договаривались.