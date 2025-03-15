Зеленський пояснив, чому Павло Кириленко залишається главою Антимонопольного комітету

Зеленський відповів, чому Кириленко досі перебуває на посаді
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Павло Кириленко досі перебуває на посаді глави Антимонопольного комітету України.
Про це український лідер сказав на пресконференції у суботу, 15 березня.
Ситуація з очільником Антимонопольного комітету
Глава держави висловився про вихід із СІЗО під заставу очільника АМКУ Павла Кириленка. За його словами, система правосуддя повинна діяти за законом, а не під впливом політичних рішень.
"В усьому світі люди звинувачуються та мають право захищати себе в суді, Україна — не виключення, або ви хочете зробити з України Росію, коли людей звинувачують, а у них немає можливості захищатися. Я не призначаю суди і не звільняю", — зауважив Зеленський.
Він каже, якщо є кримінальна справа — "нехай звинувачують, нехай суд робить вирок, і людина несе відповідальність".
Нагадаємо, у серпні 2024 року Кириленко вийшов під заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Йому інкримінують незаконне збагачення та неправдиве декларування.
Раніше в Кириленка знайшли елітну нерухомість та автомобілі. Загальна вартість знайденого майна становить 70 мільйонів гривень.
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