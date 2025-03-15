Зеленський пояснив, чому Павло Кириленко залишається главою Антимонопольного комітету

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Павло Кириленко досі перебуває на посаді глави Антимонопольного комітету України.

Про це український лідер сказав на пресконференції у суботу, 15 березня.

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Глава держави висловився про вихід із СІЗО під заставу очільника АМКУ Павла Кириленка. За його словами, система правосуддя повинна діяти за законом, а не під впливом політичних рішень.

"В усьому світі люди звинувачуються та мають право захищати себе в суді, Україна — не виключення, або ви хочете зробити з України Росію, коли людей звинувачують, а у них немає можливості захищатися. Я не призначаю суди і не звільняю", — зауважив Зеленський.

Він каже, якщо є кримінальна справа — "нехай звинувачують, нехай суд робить вирок, і людина несе відповідальність".

Нагадаємо, у серпні 2024 року Кириленко вийшов під заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Йому інкримінують незаконне збагачення та неправдиве декларування.

Раніше в Кириленка знайшли елітну нерухомість та автомобілі. Загальна вартість знайденого майна становить 70 мільйонів гривень.