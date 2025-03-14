Макрон наголосив, що Росія має укласти перемир'я з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна погодитися на 30-денне перемир'я з Україною. Він наголосив, що російська агресія має бути припинена.

Про це Макрон написав в X у п'ятницю, 14 березня.

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Сьогодні Макрон провів телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером після прогресу під час зустрічі США та України у Джидді 11 березня.

"Тепер Росія повинна прийняти американсько-українську пропозицію про 30-денне припинення вогню. Російська агресія в Україні повинна припинитися. Звірства мають припинитися. І тактика затягування теж", — наголосив французький лідер.

За його словами, цього вівторка також зібралися у Парижі близько сорока начальників штабів армій, а завтра вони "продовжать працювати" над посиленням підтримки України, а також над досягненням міцного і тривалого миру. Так, у суботу відбудеться відеоконференція, у якій візьмуть участь, зокрема Зеленський і Стармер.

Скриншот допису Макрона

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп впевнений, що очільник Кремля Володимир Путін може погодитися на припинення вогню в Україні.

Також американський президент заявив, що збирається повернути "чудову позицію" Україні та робота над цим уже триває.