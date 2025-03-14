Макрон подчеркнул, что Россия должна заключить перемирие с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие с Украиной. Он подчеркнул, что российская агрессия должна быть прекращена.

Об этом Макрон написал в X в пятницу, 14 марта.

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Сегодня Макрон провел телефонные разговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером после прогресса во время встречи США и Украины в Джидде 11 марта.

"Теперь Россия должна принять американо-украинское предложение о 30-дневном прекращении огня. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Зверства должны прекратиться. И тактика затягивания тоже", — подчеркнул французский лидер.

По его словам, в этот вторник также собрались в Париже около сорока начальников штабов армий, а завтра они "продолжат работать" над усилением поддержки Украины, а также над достижением прочного и длительного мира. Так, в субботу состоится видеоконференция, в которой примут участие, в частности Зеленский и Стармер.

Скриншот поста Макрона

Напомним, президент США Дональд Трамп уверен, что глава Кремля Владимир Путин может согласиться на прекращение огня в Украине.

Также американский президент заявил, что собирается вернуть "замечательную позицию" Украине и работа над этим уже идет.