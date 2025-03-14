Трамп звинуватив Байдена у ситуації в Україні та пообіцяв змінити ситуацію

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 14 березня, заявив, що збирається повернути "чудову позицію" Україні у цій війні. Водночас він уточнив, що робота над цим уже триває.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Позиція Трампа стосовно війни в Україні

"Пройдисвіт Джо Байден втягнув нас у справжню халепу з Росією та всім іншим, що він зробив, чесно кажучи, але він про це не знав", — сказав Трамп.

Він запевнив, що США збираються повернути Україні "чудову позицію" та вже почали роботу над цим.

Раніше американський президент пояснив, що "трохи жартував", коли обіцяв завершити війну в Україні за 24 години після того, як очолить Білий дім.

Також Трамп заявив, що незабаром будуть новини щодо можливого припинення вогню в Україні, оскільки зараз очікують на відповідь Росії.

А Президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа, аби той використав "силу Америки" для тиску на Росію.