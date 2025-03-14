Зеленський закликав Трампа використати "силу Америки", — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав лідера Білого дому Дональда Трампа використати "силу Америки". Він вважає, що таким чином Трамп може змусити Росію припинити вогонь в Україні.

Про це пише Bloomberg у п'ятницю, 14 березня.

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Роль Трампа у припиненні війни

У матеріалі йдеться, що Зеленський заявив про необхідність тиску на Росію. Це сталося після того, як Трамп назвав переговори спецпосланника Стіва Віткоффа і Путіна у Москві "продуктивними".

"Путін не закінчить цю війну сам. Ми не повинні дозволити війні затягнутися", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна "готова діяти швидко і конструктивно" та звернув увагу на посереднє ставлення Путіна до пропозиції про завершення війни.

Також президент України розкритикував очільника Кремля за брехню про реальну ситуацію на полі бою, втрати та стан російської економіки.

Крім того, Зеленський вважає, що Путін буде намагатися відтягнути переговори про припинення вогню, продовжуючи вбивати людей.

"Путін не закінчить війну самостійно. Але сили Америки достатньо, щоб це сталося", — додав український лідер.

Нагадаємо, сьогодні Віткофф повернувся до США після переговорів з Путіним у закритому форматі.

Видання SkyNews писало, що Путін змусив Віткоффа чекати на зустріч з ним вісім годин через розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

А міністри країн "Великої Сімки" попередили, що введуть нові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від припинення вогню в Україні.