Гренландія — в Данії обурення обговоренням анексії

Марк Рютте і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Голова Комітету оборони Данії Расмус Ярлов різко засудив обговорення можливості анексії Гренландії між генсеком НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, це означало б війну між двома країнами Північноатлантичного договору.

Про це Расмус Ярлов написав у Х (Twitter).

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Ярлов заявив, що в Данії "не в захваті" від жартів Рютте і Трампа про анексію Гренландії.

We do not appreciate the Secr. Gen. of NATO joking with Trump about Greenland like this. It would mean war between two NATO countries. Greenland has just voted against immediate independence from Denmark and does not want to be American ever.pic.twitter.com/eh7enEHoA8 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) March 13, 2025

"Спроби анексувати Гренландію означали б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи", — заявив політик.

Що передувало

Марк Рютте прибув з візитом у США 13 березня, де мав розмову з Дональдом Трампом. Під час цієї зустрічі американський лідер допустив анексію Гренландії і заявив, що "це станеться".

Своєю чергою, Рютте перебив Трампа і зазначив, що бажає залишитися поза межами цієї дискусії, оскільки не хоче втягувати в це питання НАТО.

Нагадаємо, 10 березня Трамп знову заявив про бажання приєднати Гренландію до США та пообіцяв острову мільярдні інвестиції.

У Гренландії відповів на заяву Трампа щодо анексії. Після гучних заяв керівник гренландського уряду доручив держслужбі якомога швидше скликати лідерів партій.