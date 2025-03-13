Трамп відповів, чи відбудеться анексія Гренландії

Марк Рютте та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу, 13 березня, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті розповів про плани стосовно Гренландії. Він зазначив, що анексія "станеться", та пояснив мету.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Журналіст запитав у Трампа його бачення щодо можливої анексії Гренландії та її отримання.

"Я думаю, що це трапиться. Я не дуже багато про це думав раніше, але зараз сиджу з людиною, яка може бути дуже важливою", — сказав президент США.

Він звернувся до Рютте зі словами, що це потрібно для міжнародної безпеки, оскільки існують багато "гравців", які круїзують уздовж узбережжя, тому "варто бути обережними".

Натомість Генсек НАТО зазначив, що залишив би все, що стосується приєднання Гренландії, за межами дискусії, бо він не бажає залучати в це НАТО.

"Але коли йдеться про високу північ й Арктику ви абсолютно праві. Китайці зараз використовують ці маршрути. Ми знаємо, що росіяни переоснащуються, мають нестачу криголамів", — сказав Рютте.

Він додав, що за межами Росії сім арктичних країн працюють разом під керівництвом США, тому дуже важливо забезпечити безпеку цього регіону.

Нагадаємо, Гренландія готується до загальних виборів, які можуть зробити її незалежною від Данії.

А ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що майбутнє території будуть визначати лише її мешканці.