Трамп ответил, состоится ли аннексия Гренландии

Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в среду, 13 марта, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете рассказал о планах относительно Гренландии. Он отметил, что аннексия "произойдет" и объяснил цель.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Журналист спросил у Трампа его видение возможной аннексии Гренландии и ее получения.

"Я думаю, что это случится. Я не очень много об этом думал раньше, но сейчас сижу с человеком, который может быть очень важным", — сказал президент США.

Он обратился к Рютте со словами, что это нужно для международной безопасности, поскольку существуют много "игроков", которые круизируют вдоль побережья, поэтому "стоит быть осторожными".

Зато Генсек НАТО отметил, что оставил бы все, что касается присоединения Гренландии — за пределами дискуссии, потому что он не желает вовлекать в это НАТО.

"Но когда речь идет о высоком севере и Арктике вы абсолютно правы. Китайцы сейчас используют эти маршруты. Мы знаем, что россияне переоснащаются, имеют недостаток ледоколов", — сказал Рютте.

Он добавил, что за пределами России семь арктических стран работают вместе под руководством США, поэтому очень важно обеспечить безопасность этого региона.

Напомним, Гренландия готовится к всеобщим выборам, которые могут сделать ее независимой от Дании.

А вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что будущее территории будут определять только ее жители.