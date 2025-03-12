Вибори у Гренландії — опозиція лідирує

Чоловік у капелюсі MAGA на виборах у Гренландії. Фото: Reuters

На парламентських виборах у Гренландії опозиційна партія Demokraatit ("Демократи"), яка виступає за поступове набуття незалежності, отримала найбільшу підтримку виборців — 29,9% голосів. Водночас правлячий альянс набрав значно менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

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На другому місці опинилася інша опозиційна сила — центристська партія Naleraq ("Віха"), яка набрала 24,1%. Вона виступає за якнайшвидше проголошення незалежності острова. Водночас правлячий альянс, до якого входять партія Inuit Ataqatigiit ("Народна спільнота") та їхні партнери Siumut ("Вперед"), отримав загалом 36% голосів, що значно менше, ніж 66,1% на виборах 2021 року.

Inuit Ataqatigiit, яка раніше мала 12 депутатських мандатів із 31, а Siumut — 10, підтримують ідею проведення референдуму про незалежність. Однак точні терміни такого голосування вони поки що не визначили. Naleraq, своєю чергою, продовжує зміцнювати позиції, поєднуючи прагнення до незалежності з наміром розширювати співпрацю зі США.

"Я твердо вірю, що дуже скоро ми почнемо жити більшою мірою залежно від того, ким ми є, базуючись на нашій культурі, базуючись на нашій власній мові, і почнемо приймати правила, засновані на нас, а не на основі Данії", — сказав Купанук Олсен, кандидат від основної партії, що виступає за незалежність Naleraq.

Лідер Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен пояснив, що виборці прагнуть змін, проте незалежність має бути добре підготовленою.

"Ми хочемо, щоб більше бізнесу сприяло фінансуванню нашого добробуту. Нам потрібен міцний економічний фундамент, а не незалежність завтра", — зазначив він.

Під час фінальних дебатів на державному телеканалі Гренландії KNR лідери п’яти партій, які наразі представлені в парламенті, одностайно заявили, що не довіряють президенту США Дональду Трампу, який зацікавився островом.

Агентство Reuters опитало понад десяток мешканців столиці Гренландії Нуука, і всі вони висловилися за незалежність. Однак багато хто зазначав, що занадто швидкий перехід може зашкодити економіці та позбавити країну нордичних соціальних гарантій, таких як загальнодоступна медицина та безкоштовна освіта.

"Ми не хочемо бути частиною США з очевидних причин — охорона здоров’я та Трамп", — сказав банківський працівник і мешканець столиці, наголошуючи, що ці вибори є особливо важливими.

Нагадаємо, Сполучені Штати проявляють все більший інтерес до стратегічного острова Гренландія, пропонуючи значні інвестиції у разі його приєднання до США.