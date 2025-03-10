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Зробимо вас багатими — Трамп зробив заяву про Гренландію

10 березня 2025 11:28
Карина Приходько - Редактор
Приєднання Гренландії до США — Трамп зробив чергову заяву
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Карина Приходько - Редактор

Американський президент Дональд Трамп знову заявив про бажання приєднати Гренландію до США. Він пообіцяв острову мільярдні інвестиції.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social

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Трамп не полишає спроб зробити Гренландією частиною США. Він пообіцяв острову мільярдні інвестиції, нові робочі місця та економічне зростання в обмін на приєднання до Америки.

"Ми й надалі дбатимемо про вашу безпеку, як ми це робили з часів Другої світової війни. Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими. І, якщо ви хочете, ви можете стати частиною найпрекраснішої країни у світі, Сполучених Штатів", — написав американський президент.

приєднання Гренландії до США
Скриншот допису Дональда Трампа

Нагадаємо, у січні ЗМІ повідомляли, що Гренландію закликають швидко вступити до ЄС для "захисту" від бажань Дональда Трампа. 

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп серйозно розглядає купівлю Гренландії. За його словами, це питання залишається на порядку денному.

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