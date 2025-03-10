Присоединение Гренландии к США — Трамп сделал очередное заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американский президент Дональд Трамп снова заявил о желании присоединить Гренландию к США. Он пообещал острову миллиардные инвестиции.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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Трамп не оставляет попыток сделать Гренландию частью США. Он пообещал острову миллиардные инвестиции, новые рабочие места и экономический рост в обмен на присоединение к Америки.

"Мы и в дальнейшем будем заботиться о вашей безопасности, как мы это делали со времен Второй мировой войны. Мы готовы инвестировать миллиарды долларов, чтобы создать новые рабочие места и сделать вас богатыми. И, если вы хотите, вы можете стать частью самой прекрасной страны в мире, Соединенных Штатов", — написал американский президент.

Скриншот сообщения Дональда Трампа

Напомним, в январе СМИ сообщали, что Гренландию призывают быстро вступить в ЕС для "защиты" от желаний Дональда Трампа.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп серьезно рассматривает покупку Гренландии. По его словам, этот вопрос остается на повестке дня.