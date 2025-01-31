Марко Рубіо заявив, що Трамп серйозно налаштований купити Гренландію

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії. Він додав, що це питання залишається на порядку денному.

Про це повідомляє Politico.

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"Це не жарт", – заявив Марко Рубіо та підкреслив, що йдеться не просто про купівлю території, а про стратегічні інтереси США.

Також Марко Рубіо прокоментував попередні заяви Трампа про можливість застосування військової сили проти Данії, яка є союзницею США по НАТО. Він зазначив, що такі заяви не слід сприймати буквально, оскільки це лише частина тактики ведення переговорів, яку Трамп активно застосовує у політиці.

Навіщо Трампу Гренландія

За словами держсекретаря США, Гренландія має ключове стратегічне значення для Америки, особливо з огляду на зміни клімату, які зроблять Арктику дедалі важливішою для міжнародного судноплавства.

У січні Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, під час якої вона вкотре підтвердила, що Гренландія не продається. Водночас прем’єр-міністр автономної території Муте Егеде також неодноразово наголошував на тому, що Гренландія залишається частиною Данії.

"Якщо Китай почне загрожувати Гренландії, чи справді ми віримо, що це не місце, де відбуватимуться великі геополітичні угоди?" — підсумував Марко Рубіо.

Нагадаємо, наприкінці грудня Дональд Трамп заявив, що хоче купити Гренландію, на що у Данії відреагували.

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц пояснював, чому Гренландія важлива для США.

Також у МЗС Гренландії заявляли, що Гренландія може стати незалежною, але не перетвориться на частину США.

Тим часом довкола сина Дональда Трампа розгорівся скандал. Його звинуватили у підкупі групи осіб, які скандували за приєднання Гренландії до США.

А депутат Європарламенту від Данії закликав Гренландію якомога швидше вступити до Європейського союзу.