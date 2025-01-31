Марко Рубио заявил, что Трамп серьезно настроен купить Гренландию

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что президент Дональд Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии. Он добавил, что этот вопрос остается на повестке дня.

Об этом сообщает Politico.

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"Это не шутка", — заявил Марко Рубио и подчеркнул, что речь идет не просто о покупке территории, а о стратегических интересах США.

Также Марко Рубио прокомментировал предыдущие заявления Трампа о возможности применения военной силы против Дании, которая является союзницей США по НАТО. Он отметил, что такие заявления не следует воспринимать буквально, поскольку это лишь часть тактики ведения переговоров, которую Трамп активно применяет в политике.

Зачем Трампу Гренландия

По словам госсекретаря США, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для Америки, особенно учитывая изменения климата, которые сделают Арктику более важной для международного судоходства.

В январе Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого она в очередной раз подтвердила, что Гренландия не продается. В то же время премьер-министр автономной территории Муте Эгеде также неоднократно подчеркивал, что Гренландия остается частью Дании.

"Если Китай начнет угрожать Гренландии, действительно ли мы верим, что это не место, где будут происходить большие геополитические сделки? " — подытожил Марко Рубио.

Напомним, в конце декабря Дональд Трамп заявил, что хочет купить Гренландию, на что в Дании отреагировали.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц объяснял, почему Гренландия важна для США.

Также в МИД Гренландии заявляли, что Гренландия может стать независимой, но не превратится в часть США.

Тем временем вокруг сына Дональда Трампа разгорелся скандал. Его обвинили в подкупе группы лиц, которые скандировали за присоединение Гренландии к США.

А депутат Европарламента от Дании призвал Гренландию как можно скорее вступить в Европейский союз.