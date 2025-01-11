Преса підозрює, що Трамп-молодший підкупив бідняків Гренландії, щоб вони підтримали його наративи

Дональд Трамп-молодший з мешканцями Гренландії. Фото: X/DonaldJTrumpJr

Данська преса з'ясувала цікаві подробиці нещодавнього візиту до Гренландії Дональда Трампа-молодшого, під час якого він нібито зустрів місцевих мешканців, що закликали його приєднати Гренландію до США. В пресі зазначають, що люди, які брали участь у зустрічі з Трампом-молодшим, були підкуплені.

Про це повідомляє данське видання DR.

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В чому суть скандалу

Трамп опублікував відео, на якому жителі Гренландії просять його купити острів: ролик було знято під час нещодавньої поїздки сина Дональда Трампа до Гренландії. pic.twitter.com/ldRhR8wDam — NV (@tweetsNV) January 10, 2025

Згідно з роликом, який Трамп-молодший виклав у соцмережі X, кілька гренландців з’явилися в червоних кепках MAGA (Make America Great Again) насолоджувалися обідом з сином новообраного президента США.

Зустріч відбулась у чудовому готелі Hans Egede у столиці Нуук, куди син Трампа завітав, щоб поговорити зі своїми гренландськими прихильниками. Їх Трамп-молодший назвав "місцевою громадою в Нууку".

Але зараз кілька джерел повідомили DR, що частина людей, які з’являються на відео в кампанії Трампа, є бездомними та соціально незахищеними, які часто бувають перед комунальним підприємством у Нууку.

"Це бездомні та старі люди, яким пощастило поїсти в дорогому ресторані", — сказав журналістам Том Амтофт, який живе в Нууку 28 років. Він впізнає кілька облич на фотографіях із відвідування готелю Hans Egede.

Місцевий мешканець заявив, що робота для цих людей була простою: надіти кепки MAGA, та поїсти в компанії Трампа-молодшого, підтримуючі його заяви. Том Амтофт сам спостерігав за спробами людей Трампа вмовити цих людей носити кепки MAGA і записувати на камеру протрампівські меседжі.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазіхає на Гренландію, що викликало світовий скандал. Так, король Данії навіть змінив герб, щоб показати приналежність Гренландії.

Також скандал з картами Дональда Трампа не перший — нещодавно він опублікував карту Канади у складі США.