Пресса подозревает, что Трамп-младший подкупил бедняков Гренландии, чтобы они поддержали его нарративы

Дональд Трамп-младший с жителями Гренландии. Фото: X/DonaldJTrumpJr

Данская пресса выяснила интересные подробности недавнего визита в Гренландию Дональда Трампа-младшего, во время которого он якобы встретил местных жителей, призывавших его присоединить Гренландию к США. В прессе отмечают, что люди, участвовавшие во встрече с Трампом-младшим, были подкуплены.

Об этом сообщает датское издание DR.

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В чем суть скандала

Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят его купить остров: ролик был снят во время недавней поездки сына Дональда Трампа в Гренландию. pic.twitter.com/ldRhR8wDam — NV (@tweetsNV) 10 января 2025

Согласно ролику, который Трамп-младший выложил в соцсети X, несколько гренландцев в красных кепках MAGA (Make America Great Again) наслаждались обедом с сыном новоизбранного президента США.

Встреча состоялась в великолепном отеле Hans Egede в столице Нуук, куда сын Трампа пришел, чтобы поговорить со своими гренландскими сторонниками.

Но сейчас несколько источников сообщили DR, что часть людей, которые появляются на видео в кампании Трампа, являются бездомными и социально незащищенными, которые часто бывают перед коммунальным предприятием в Нууке.

"Это бездомные и старики, которым посчастливилось поесть в дорогом ресторане", — сказал журналистам Том Амтофт, который живет в Нууке 28 лет. Он узнает несколько лиц на фотографиях с посещения отеля Hans Egede.

Местный житель заявил, что работа для этих людей была простой: надеть кепки MAGA, и поесть в компании Трампа-младшего, поддерживая его заявления.

Том Амтофт сам наблюдал за попытками людей Трампа уговорить этих людей носить кепки MAGA и записывать на камеру протрамповские месседжи.

Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так, король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.

Також скандал с картами Дональда Трампа не первый — недавно он опубликовал карту Канады в составе США.