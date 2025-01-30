Депутат від Данії закликає Гренландію терміново вступити в ЄС, щоб захиститись від Трампа

Узбережжя Гренландії. Ілюстративне фото: Reuters

Гренландія повинна розглянути можливість повернення до Європейського Союзу для "захисту" перед обличчям погроз президента США Дональда Трампа, заявив депутат Європарламенту від Данії Мортен Льоккегор. Тим часом прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликає до відділення острова від Данії.

Про розвиток ситуації навколо Гренландії пише Politico.

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Депутат Льоккегор сказав, що майбутнє Гренландії в кінцевому підсумку вирішуватимуть гренландці, хоча настав час для "якогось нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки незалежним ви хочете бути, ви повинні бути членом альянсів. І на мою думку, ЄС є найкращим альянсом, до якого ви можете вступити. Це стосується Данії, це стосується Гренландії", — сказав Льоккегор.

Проте, як зазначає Politico, Гренландія має потужний рух за незалежність. Прем’єр-міністр Муте Егеде закликає до відділення острова від Данії.

"Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", — сказав він журналістам.

Видання нагадує, що Гренландія, як самоврядна територія Данії, проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, у 1982 році та офіційно вийшла з блоку в 1985 році, хоча більшість із приблизно 60 000 її громадян є данцями, а отже, досі є громадянами ЄС.

Раніше ми писали, що у США з'явився законопроєкт для входу Гренландії до складу США, що "знову зробить її великою".

Також данський євродепутат Андерс Вістен наголосив, що Гренландія є частиною Данії протягом 800 років, та послав Трампа "до біса".