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Гренландію закликають швидко вступити до ЄС — чому так поспішають

30 січня 2025 05:45
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Депутат від Данії закликає Гренландію терміново вступити в ЄС, щоб захиститись від Трампа
Узбережжя Гренландії. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Гренландія повинна розглянути можливість повернення до Європейського Союзу для "захисту" перед обличчям погроз президента США Дональда Трампа, заявив депутат Європарламенту від Данії Мортен Льоккегор. Тим часом прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликає до відділення острова від Данії. 

Про розвиток ситуації навколо Гренландії пише Politico.

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Депутат Льоккегор сказав, що майбутнє Гренландії в кінцевому підсумку вирішуватимуть гренландці, хоча настав час для "якогось нового мислення".

"Ми живемо у світі, де незалежно від того, наскільки незалежним ви хочете бути, ви повинні бути членом альянсів. І на мою думку, ЄС є найкращим альянсом, до якого ви можете вступити. Це стосується Данії, це стосується Гренландії", — сказав Льоккегор. 

Проте, як зазначає Politico, Гренландія має потужний рух за незалежність. Прем’єр-міністр Муте Егеде закликає до відділення острова від Данії.

"Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", —  сказав він журналістам.

Видання нагадує, що Гренландія, як самоврядна територія Данії, проголосувала на референдумі за вихід з Європейських співтовариств, попередника ЄС, у 1982 році та офіційно вийшла з блоку в 1985 році, хоча більшість із приблизно 60 000 її громадян є данцями, а отже, досі є громадянами ЄС.

Раніше ми писали, що у США з'явився законопроєкт для входу Гренландії до складу США, що "знову зробить її великою".

Також данський євродепутат Андерс Вістен наголосив, що Гренландія є частиною Данії протягом 800 років, та послав Трампа "до біса".

США Дональд Трамп Данія Гренландія ЄС
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