Депутат от Дании призывает Гренландию срочно вступить в ЕС, чтобы защититься от Трампа

Побережье Гренландии. Иллюстративное фото: Reuters

Гренландия должна рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз для "защиты" перед лицом угроз президента США Дональда Трампа, заявил депутат Европарламента от Дании Мортен Лёккегор. Тем временем премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призывает к отделению острова от Дании.

О развитии ситуации вокруг Гренландии пишет Politico.

Читайте также:

Почему Гренландию призвали в ЕС

Депутат Лёккегор сказал, что будущее Гренландии в конечном итоге будут решать гренландцы, хотя пришло время для "какого-то нового мышления".

"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько независимым вы хотите быть, вы должны быть членом альянсов. И по моему мнению, ЕС является лучшим альянсом, в который вы можете вступить. Это касается Дании, это касается Гренландии", — сказал Лёккегор.

Впрочем, как отмечает Politico, Гренландия имеет мощное движение за независимость. Премьер-министр Муте Эгеде призывает к отделению острова от Дании.

"Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — сказал он журналистам.

Издание напоминает, что Гренландия, как самоуправляемая территория Дании, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году и официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство из примерно 60 000 ее граждан являются датчанами, а следовательно, до сих пор являются гражданами ЕС.

Ранее мы писали, что в США появился законопроект для входа Гренландии в состав США, что "снова сделает ее большой".

Также датский евродепутат Андерс Вистен подчеркнул, что Гренландия является частью Дании на протяжении 800 лет, и послал Трампа "к черту".