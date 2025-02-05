Гренландія проведе дострокові вибори 11 березня — яка причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде оголосив, що 11 березня в країні відбудуться загальні вибори, на тлі відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до цієї арктичної території. Парламент одностайно схвалив цю пропозицію.

Про це повідомляє The Guardian.

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Очікується, що основними темами виборчої кампанії стануть прагнення Гренландії до незалежності, розвиток нестабільної економіки острова, а також відносини з Данією та США.

"Ми перебуваємо в розпал серйозного періоду. Час, якого ми ніколи не переживали в нашій країні. Зараз не час для внутрішнього розколу", — написав прем’єр-міністр Муте Егеде у соцмережах, не згадуючи при цьому Трампа.

Пізніше парламент Гренландії одностайно підтримав його ініціативу провести вибори 11 березня.

У грудні Дональд Трамп знову заявив про своє прагнення встановити контроль над стратегічно важливим островом, не відкидаючи можливості застосування військового або економічного тиску.

Гренландія, що має статус напівавтономної території Данії, заявила, що відкрита для бізнесу, але не хоче ставати частиною США.

Парламентські вибори спочатку планувалося провести до 6 квітня.

Чи стане Гренландія незалежною — що кажуть опитування

Данія володіла островом протягом століть. До 1953 року Гренландія була її колонією, а після цього отримала широку автономію, зокрема право на проголошення незалежності. Водночас Копенгаген і надалі відповідає за безпеку та зовнішню політику острова.

Більшість жителів Гренландії підтримали б незалежність, якби референдум відбувся зараз, як свідчать результати нещодавнього опитування, проведеного дослідницькою компанією Verian на замовлення датської газети Berlingske та гренландського видання Sermitsiaq.

Проти незалежності висловилися близько 28% респондентів.

Хоча острів має значні запаси мінеральних ресурсів, його економіка значною мірою залежить від рибальства та фінансової підтримки Данії.

Також опитування показало, що 45% мешканців не підтримали б незалежність, якби це призвело до зниження рівня життя, що підкреслює невизначеність подальшого шляху Гренландії.

Дональд Трамп заявив, що вірить в отримання контролю над Гренландією. За його словами, 57 тисяч мешканців острова "хочуть бути зі США".

Гренландію закликають якнайшвидше вступити до ЄС, пояснюючи це економічними та геополітичними вигодами для острова.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії, і це питання досі актуальне.