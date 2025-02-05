Гренландия проведет досрочные выборы 11 марта — какова причина

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде объявил, что 11 марта в стране состоятся всеобщие выборы, на фоне возобновления интереса президента США Дональда Трампа к этой арктической территории. Парламент единогласно одобрил это предложение.

Об этом сообщает The Guardian.

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Выборы в Гренландии 11 марта

Ожидается, что основными темами избирательной кампании станут стремление Гренландии к независимости, развитие нестабильной экономики острова, а также отношения с Данией и США.

"Мы находимся в разгар серьезного периода. Время, которого мы никогда не переживали в нашей стране. Сейчас не время для внутреннего раскола", — написал премьер-министр Муте Эгеде в соцсетях, не упоминая при этом Трампа.

Позже парламент Гренландии единодушно поддержал его инициативу провести выборы 11 марта.

В декабре Дональд Трамп вновь заявил о своем стремлении установить контроль над стратегически важным островом, не исключая возможности применения военного или экономического давления.

Гренландия, имеющая статус полуавтономной территории Дании, заявила, что открыта для бизнеса, но не хочет становиться частью США.

Парламентские выборы изначально планировалось провести до 6 апреля.

Станет ли Гренландия независимой — что говорят опросы

Дания владела островом на протяжении веков. До 1953 года Гренландия была ее колонией, а после этого получила широкую автономию, в частности право на провозглашение независимости. В то же время Копенгаген и в дальнейшем отвечает за безопасность и внешнюю политику острова.

Большинство жителей Гренландии поддержали бы независимость, если бы референдум состоялся сейчас, как свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного исследовательской компанией Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

Против независимости высказались около 28% респондентов.

Хотя остров имеет значительные запасы минеральных ресурсов, его экономика в значительной степени зависит от рыболовства и финансовой поддержки Дании.

Также опрос показал, что 45% жителей не поддержали бы независимость, если бы это привело к снижению уровня жизни, что подчеркивает неопределенность дальнейшего пути Гренландии.

Дональд Трамп заявил, что верит в получение контроля над Гренландией. По его словам, 57 тысяч жителей острова "хотят быть с США".

Гренландию призывают как можно быстрее вступить в ЕС, объясняя это экономическими и геополитическими выгодами для острова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность приобретения Гренландии, и этот вопрос до сих пор актуален.