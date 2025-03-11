Гренландія голосує за незалежність — що відомо про вибори

Місто Нуук напередодні загальних виборів у Гренландії. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гренландія готується до загальних виборів, які можуть стати історичним кроком на шляху до незалежності від Данії. Водночас, Сполучені Штати проявляють все більший інтерес до стратегічного острова, пропонуючи значні інвестиції у разі його приєднання до США.

Про це йдеться у статті Reuters.

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Чим Гренландія цікавить США

Громадяни Гренландії обиратимуть сьогодні, 11 березня, склад 31-місцевого парламенту Інатсісартуту, що може визначити подальший політичний курс регіону. Острів із населенням близько 57 тисяч осіб уже має певну автономію, але значною мірою залишається залежним від Копенгагена, який контролює зовнішню політику, оборону та фінанси.

Попри багатства на природні ресурси, зокрема родовища рідкоземельних металів, Гренландія не поспішає їх активно розробляти через екологічні ризики та складні кліматичні умови. Крім того, Китай практично повністю контролює даний сектор.

Водночас, Сполучені Штати, Китай та Росія нарощують військову активність у регіоні, що посилює геополітичну боротьбу за контроль над Арктикою.

Трамп пропонує мільярди Гренландії

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював інтерес до Гренландії. Він запропонував значні фінансові вливання у разі її входження до складу США. Спочатку він не виключав застосування військової сили, що викликало занепокоєння серед місцевого населення, але згодом змінив риторику, наголосивши, що поважатиме вибір гренландців.

Яка політика Гренландії щодо пропозицій США

Натомість чинний прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде категорично відкинув будь-які пропозиції продажу острова, назвавши їх неприйнятними. Він наполягає на тому, що Гренландія має зберігати незалежність у виборі своїх союзників і партнерів.

Попри це, інтерес Трампа до острова зробив питання незалежності центральною темою виборчої кампанії. Гренландська опозиційна партія "Налерак", яка виступає за негайне відокремлення від Данії, посилює свої позиції та прагне винести питання незалежності на референдум упродовж наступних чотирьох років.

Що думають самі мешканці Гренландії

Січневе опитування громадської думки показало, що більшість гренландців підтримують незалежність, однак не мають єдиного бачення щодо її термінів та можливих наслідків.

Прихильники відокремлення вважають, що інтерес США зміцнює їхні позиції в переговорах із Данією. Водночас значна частина населення побоюється, що розрив із Копенгагеном спричинить економічні труднощі, адже нині майже половина бюджету Гренландії складається з фінансових дотацій від Данії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Муте Егеде оголошував про наміри провести в країні 11 березня загальні вибори.

А президент США Дональд Трамп заявив, що Гренландія належатиме Америці у будь-якому випадку та пообіцяв великі інвестиції.