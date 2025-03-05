Трамп зробив заяву щодо Гренландії та Панамського каналу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час виступу у Конгресі Президент США Дональд Трамп вкотре зробив заяву про Гренландію. Він зазначив, що Штати "так чи інакше її отримають".

Про це лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав у середу, 5 лютого.

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Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поверне під контроль Панамський канал. Крім того, лідер США зробив чергову заяву про приєднання до складу Гренландії.

"Ми доведемо вас до висот. Ми будемо забезпечувати вам безпеку й зробимо вас такими багатими, як ви й не мріяли. У вас є величезна територія, яка є важливою для американських військових", — заявив Трамп про Гренландію.

Нагадаємо, крім того, під час промови Президент США заявив, що над США планують створити "Залізний купол". За його словами, світ зараз небезпечний.

Демократи під час виступу Дональда Трампа у Конгресі не вставали на відміну від республіканців. Після цього лідер США заявив, що демократи "стояли за іншу країну".