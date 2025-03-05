Трамп сделал заявление по Гренландии и Панамскому каналу

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время выступления в Конгрессе Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал заявление о Гренландии. Он отметил, что Штаты "так или иначе ее получат".

Об этом лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал в среду, 5 февраля.

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Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вернет под контроль Панамский канал. Кроме того, лидер США сделал очередное заявление о присоединении Гренландии.

"Мы доведем вас до высот. Мы будем обеспечивать вам безопасность и сделаем вас такими богатыми, как вы и не мечтали. У вас есть огромная территория, которая является важной для американских военных", — заявил Трамп о Гренландии.

Напомним, кроме того, во время речи Президент США заявил, что над США планируют создать "Железный купол". По его словам, мир сейчас опасен.

Демократы во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе не вставали, в отличие от республиканцев. После этого лидер США заявил, что демократы "стояли за другую страну".