Гренландия голосует за независимость — что известно о выборах

Город Нуук накануне всеобщих выборов в Гренландии. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Гренландия готовится к всеобщим выборам, которые могут стать историческим шагом на пути к независимости от Дании. В то же время, Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к стратегическому острову, предлагая значительные инвестиции в случае его присоединения к США.

Об этом говорится в статье Reuters.

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Чем Гренландия интересует США

Граждане Гренландии будут выбирать сегодня, 11 марта, состав 31-местного парламента Инатсисартута, что может определить дальнейший политический курс региона. Остров с населением около 57 тысяч человек уже имеет определенную автономию, но в значительной степени остается зависимым от Копенгагена, который контролирует внешнюю политику, оборону и финансы.

Несмотря на богатства на природные ресурсы, в частности месторождения редкоземельных металлов, Гренландия не спешит их активно разрабатывать из-за экологических рисков и сложных климатических условий. Кроме того, Китай практически полностью контролирует данный сектор.

В то же время, Соединенные Штаты, Китай и Россия наращивают военную активность в регионе, что усиливает геополитическую борьбу за контроль над Арктикой.

Трамп предлагает миллиарды Гренландии

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к Гренландии. Он предложил значительные финансовые вливания в случае ее вхождения в состав США. Сначала он не исключал применения военной силы, что вызвало беспокойство среди местного населения, но впоследствии изменил риторику, подчеркнув, что будет уважать выбор гренландцев.

Какова политика Гренландии относительно предложений США

Зато действующий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде категорически отверг любые предложения продажи острова, назвав их неприемлемыми. Он настаивает на том, что Гренландия должна сохранять независимость в выборе своих союзников и партнеров.

Несмотря на это, интерес Трампа к острову сделал вопрос независимости центральной темой избирательной кампании. Гренландская оппозиционная партия "Налерак", которая выступает за немедленное отделение от Дании, усиливает свои позиции и стремится вынести вопрос независимости на референдум в течение следующих четырех лет.

Что думают сами жители Гренландии

Январский опрос общественного мнения показал, что большинство гренландцев поддерживают независимость, однако не имеют единого видения относительно ее сроков и возможных последствий.

Сторонники отделения считают, что интерес США укрепляет их позиции в переговорах с Данией. В то же время значительная часть населения опасается, что разрыв с Копенгагеном повлечет экономические трудности, ведь сейчас почти половина бюджета Гренландии состоит из финансовых дотаций от Дании.

Напомним, ранее премьер-министр Муте Эгеде объявлял о намерениях провести в стране 11 марта всеобщие выборы.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия будет принадлежать Америке в любом случае и пообещал большие инвестиции.