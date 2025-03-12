Выборы в Гренландии — оппозиция лидирует

Мужчина в шляпе MAGA на выборах в Гренландии. Фото: Reuters

На парламентских выборах в Гренландии оппозиционная партия Demokraatit ("Демократы"), которая выступает за постепенное обретение независимости, получила наибольшую поддержку избирателей — 29,9% голосов. В то же время правящий альянс набрал значительно меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Reuters.

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На втором месте оказалась другая оппозиционная сила — центристская партия Naleraq ("Веха"), которая набрала 24,1%. Она выступает за скорейшее провозглашение независимости острова. В то же время правящий альянс, в который входят партия Inuit Ataqatigiit ("Народное сообщество") и их партнеры Siumut ("Вперед"), получил в целом 36% голосов, что значительно меньше, чем 66,1% на выборах 2021 года.

Inuit Ataqatigiit, которая ранее имела 12 депутатских мандатов из 31, а Siumut — 10, поддерживают идею проведения референдума о независимости. Однако точные сроки такого голосования они пока не определили. Naleraq, в свою очередь, продолжает укреплять позиции, сочетая стремление к независимости с намерением расширять сотрудничество с США.

"Я твердо верю, что очень скоро мы начнем жить в большей степени в зависимости от того, кем мы являемся, основываясь на нашей культуре, основываясь на нашем собственном языке, и начнем принимать правила, основанные на нас, а не на основе Дании", — сказал Купанук Олсен, кандидат от основной партии, выступающей за независимость Naleraq.

Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен объяснил, что избиратели хотят перемен, однако независимость должна быть хорошо подготовленной.

"Мы хотим, чтобы больше бизнеса способствовало финансированию нашего благосостояния. Нам нужен прочный экономический фундамент, а не независимость завтра", — отметил он.

Во время финальных дебатов на государственном телеканале Гренландии KNR лидеры пяти партий, которые сейчас представлены в парламенте, единодушно заявили, что не доверяют президенту США Дональду Трампу, который заинтересовался островом.

Агентство Reuters опросило более десятка жителей столицы Гренландии Нуука, и все они высказались за независимость. Однако многие отмечали, что слишком быстрый переход может повредить экономике и лишить страну нордических социальных гарантий, таких как общедоступная медицина и бесплатное образование.

"Мы не хотим быть частью США по очевидным причинам — здравоохранение и Трамп", — сказал банковский работник и житель столицы, подчеркивая, что эти выборы особенно важны.

Напомним, Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к стратегическому острову Гренландия, предлагая значительные инвестиции в случае его присоединения к США.