Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен висловився щодо Трампа

Підрахунок голосів після голосування. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Ймовірний новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен висловився про можливість переходу острова під контроль США, заявивши, що майбутнє Гренландії мають визначати лише її жителі. Таку заяву він зробив після перемоги його партії Demokraatit на парламентських виборах.

Про це повідомляє The Hill

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У ЗМІ зазначили, що перемога партії Demokraatit "стала несподіванкою", оскільки вона випередила дві ліві сили, що керували Гренландією раніше. Основна увага їхньої виборчої кампанії була зосереджена на соціальних питаннях, таких як охорона здоров’я та освіта, а не на геополітичних аспектах.

Після виборів Нільсен відреагував на нещодавню заяву Дональда Трампа, який під час виступу в Конгресі США наголосив, що Сполученим Штатам "потрібна Гренландія" для забезпечення національної безпеки, і висловив сподівання отримати контроль над островом "так чи інакше".

"Ми не хочемо бути американцями. Ні, ми не хочемо бути датчанами. Ми хочемо бути жителями Гренландії та прагнемо незалежності в майбутньому. І ми самі побудуємо свою країну", — зазначив Нільсен у коментарі британському Sky News.

Які плани у партії Demokraatit

Партія Demokraatit підтримує шлях до незалежності Гренландії від Данії, проте не готова до різких змін у зовнішній політиці. Водночас більшість гренландців виступають проти втручання США, побоюючись, що острів може стати геополітичним майданчиком для Вашингтона.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен привітав перемогу Demokraatit, але застережив, що США буде чинити тиск на новий уряд Гренландії.

"Це не те, що ви можете просто взяти частину Датського королівства. Майбутнє Гренландії залежить від того, чого хоче гренландський народ і уряд", — зазначив він у коментарі данському телеканалу DR.

Після перемоги Demokraatit доведеться сформувати керівну коаліцію. Партія Naleraq, яка найбільш радикально підтримує незалежність, посіла друге місце з 24,5% голосів, а Inuit Ataqatigiit яка керувала останнім урядом, здобула 21,4% підтримки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче зробити Гренландію частиною США та пообіцяв великі інвестиції.

Наміри американського президента підтвердив й держсекретар США Марко Рубіо.