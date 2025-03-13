Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен высказался относительно Трампа

Подсчет голосов после голосования. Фото: REUTERS/Marko Djurica

Вероятный новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен высказался о возможности перехода острова под контроль США, заявив, что будущее Гренландии должны определять только ее жители. Такое заявление он сделал после победы его партии Demokraatit на парламентских выборах.

Об этом сообщает The Hill

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В СМИ отметили, что победа партии Demokraatit "стала неожиданностью", поскольку она опередила две левые силы, руководившие Гренландией ранее. Основное внимание их избирательной кампании было сосредоточено на социальных вопросах, таких как здравоохранение и образование, а не на геополитических аспектах.

После выборов Нильсен отреагировал на недавнее заявление Дональда Трампа, который во время выступления в Конгрессе США отметил, что Соединенным Штатам "нужна Гренландия" для обеспечения национальной безопасности, и выразил надежду получить контроль над островом "так или иначе".

"Мы не хотим быть американцами. Нет, мы не хотим быть датчанами. Мы хотим быть жителями Гренландии и стремимся к независимости в будущем. И мы сами построим свою страну", — отметил Нильсен в комментарии британскому Sky News.

Какие планы у партии Demokraatit

Партия Demokraatit поддерживает путь к независимости Гренландии от Дании, однако не готова к резким изменениям во внешней политике. В то же время большинство гренландцев выступают против вмешательства США, опасаясь, что остров может стать геополитической площадкой для Вашингтона.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен приветствовал победу Demokraatit, но предостерег, что США будет оказывать давление на новое правительство Гренландии.

"Это не то, что вы можете просто взять часть Датского королевства. Будущее Гренландии зависит от того, чего хочет гренландский народ и правительство", — отметил он в комментарии датскому телеканалу DR.

После победы Demokraatit придется сформировать правящую коалицию. Партия Naleraq, которая наиболее радикально поддерживает независимость, заняла второе место с 24,5% голосов, а Inuit Ataqatigiit которая руководила последним правительством, получила 21,4% поддержки.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет сделать Гренландию частью США и пообещал большие инвестиции.

Намерения американского президента подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио.