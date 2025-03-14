Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії прокоментував заяву Трампа щодо анексії острова

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде. Фото: Reuters

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде засудив висловлювання президента США Дональда Трампа щодо анексії острова. Після гучних заяв американського лідера керівник гренландського уряду доручив держслужбі якомога швидше скликати лідерів партій.

Про це Муте Егеде в четвер, 13 березня, написав у Facebook.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Муте Егеде

Реакція уряду Гренландії на заяву Трампа

Муте Егеде наголосив, що не згоден зі спробою американського президента вторгнутися на територією Гренландії.

"Оскільки це не можна ігнорувати, хоча вважаю своїм обов'язком як прем'єр-міністра поважати результати виборів, я вирішив зустрітися з лідерами партій якнайшвидше. Ми, гренландці не дурні. Зневажливу поведінку Трампа треба обмежувати більш суворо, ніж ми це робили в минулому... Не варто звикати до зневажливого ставлення до нас. Досить", — написав політик.

Нагадаємо, під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп повідомив про свої плани стосовно Гренландії. Він заявив, що анексія станеться, бо це потрібно для міжнародної безпеки.

Раніше Єнс-Фредерік Нільсен, партія якого здобула перемогу на парламентських виборах, зазначив, що майбутнє Гренландії мають визначати лише її жителі. Гренландці не хочуть бути ані американцями, ані датчанами. Вони прагнуть незалежності.