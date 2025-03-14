Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии прокомментировал заявление Трампа касательно аннексии острова

Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Эгеде. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Гренландии Муте Эгеде осудил высказывания президента США Дональда Трампа относительно аннексии острова. После громких заявлений американского лидера руководитель гренландского правительства поручил госслужбе как можно скорее созвать лидеров партий.

Об этом Муте Эгеде в четверг, 13 марта, написал в Facebook.

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Скриншот сообщения Муте Эгеде

Реакция правительства Гренландии на заявление Трампа

Муте Эгеде подчеркнул, что не согласен с попыткой американского президента вторгнуться на территорию Гренландии.

"Поскольку это нельзя игнорировать, хотя считаю своим долгом как премьер-министра уважать результаты выборов, я решил встретиться с лидерами партий как можно быстрее. Мы, гренландцы не глупые. Пренебрежительное поведение Трампа надо ограничивать более строго, чем мы это делали в прошлом... Не стоит привыкать к пренебрежительному отношению к нам. Хватит", — написал политик.

Напомним, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп сообщил о своих планах относительно Гренландии. Он заявил, что аннексия произойдет, потому что это нужно для международной безопасности.

Ранее Йенс-Фредерик Нильсен, партия которого одержала победу на парламентских выборах, отметил, что будущее Гренландии должны определять только ее жители. Гренландцы не хотят быть ни американцами, ни датчанами. Они стремятся к независимости.