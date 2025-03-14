Гренландия — в Дании возмущение обсуждением аннексии в Дании

Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Председатель Комитета обороны Дании Расмус Ярлов резко осудил обсуждение возможности аннексии Гренландии между генсеком НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, это означало бы войну между двумя странами Североатлантического договора.

Об этом Расмус Ярлов написал в Х (Twitter).

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Ярлов заявил, что в Дании "не в восторге" от шуток Рютте и Трампа об аннексии Гренландии.

Мы не ценим Secr. Ген. НАТО, шутящий с Трампом о Гренландии таким образом. Это означало бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской никогда.pic.twitter.com/eh7enEHoA8 - Расмус Ярлов (@RasmusJarlov) 13 марта 2025 г.

"Попытки аннексировать Гренландию означали бы войну между двумя странами НАТО. Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет быть американской никогда", — заявил политик.

Что предшествовало

Марк Рютте прибыл с визитом в США 13 марта, где имел разговор с Дональдом Трампом. Во время этой встречи американский лидер допустил аннексию Гренландии и заявил, что "это произойдет".

В свою очередь, Рютте перебил Трампа и отметил, что желает остаться за пределами этой дискуссии, поскольку не хочет втягивать в этот вопрос НАТО.

Напомним, 10 марта Трамп вновь заявил о желании присоединить Гренландию к США и пообещал острову миллиардные инвестиции.

В Гренландии ответил на заявление Трампа об аннексии. После громких заявлений руководитель гренландского правительства поручил госслужбе как можно скорее созвать лидеров партий.