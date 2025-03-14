Путін змусив спецпредставника США Віткоффа чекати вісім годин перед зустріччю

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін змусив спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа чекати вісім годин для зустрічі з ним. В цей час лідер країни-агресорки розмовляв із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє SkyNews у пʼятницю, 14 березня.

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Віткофф чекав на Путіна вісім годин

Московський кореспондент видання Айвор Беннетт зазначив, що Путін застосував свій улюблений прийом, щоб показати зверхність. Російський диктатор хотів продемонструвати, що "нікому не зобов’язаний".

Загалом Віткофф перебував у Москві 12 годин, з яких вісім — очікував.

"Зрештою він дав Віткоффу цей надзвичайно важливий час на віч-на-віч, як тільки настала ніч, і за зачиненими дверима", — зазначив Беннетт.

Наразі невідомі деталі зустрічі Віткоффа з Путіним.

Нагадаємо, 13 березня Трамп заявив, що Віткофф має серйозні розмови у Москві.

Після зустрічі з Путіним Віткофф полетів до Штатів, аби обговорити розмову з Трампом.