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У Москві Віткофф чекав Путіна для зустрічі вісім годин, — ЗМІ

14 березня 2025 19:27
Аркадій Пастула - Редактор
Путін змусив спецпредставника США Віткоффа чекати вісім годин перед зустріччю
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін змусив спецпредставника президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткоффа чекати вісім годин для зустрічі з ним. В цей час лідер країни-агресорки розмовляв із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомляє SkyNews у пʼятницю, 14 березня.

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Московський кореспондент видання Айвор Беннетт зазначив, що Путін застосував свій улюблений прийом, щоб показати зверхність. Російський диктатор хотів продемонструвати, що "нікому не зобов’язаний".

Загалом Віткофф перебував у Москві 12 годин, з яких вісім — очікував. 

"Зрештою він дав Віткоффу цей надзвичайно важливий час на віч-на-віч, як тільки настала ніч, і за зачиненими дверима", — зазначив Беннетт.

Наразі невідомі деталі зустрічі Віткоффа з Путіним. 

Нагадаємо, 13 березня Трамп заявив, що Віткофф має серйозні розмови у Москві.

Після зустрічі з Путіним Віткофф полетів до Штатів, аби обговорити розмову з Трампом.

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