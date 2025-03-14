Путин заставил спецпредставителя США Уиткоффа ждать восемь часов перед встречей

В Москве Уиткофф ждал Путина для встречи восемь часов, — СМИ
Российский диктатор Владимир Путин заставил спецпредставителя президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа ждать восемь часов для встречи с ним. В это время лидер страны-агрессора разговаривал с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщает SkyNews в пятницу, 14 марта.
Уиткофф ждал Путина восемь часов
Московский корреспондент издания Айвор Беннетт отметил, что Путин применил свой любимый прием, чтобы показать превосходство. Российский диктатор хотел продемонстрировать, что "никому не обязан".
В общем Уиткофф находился в Москве 12 часов, из которых восемь — ожидал.
"В конце концов он дал Уиткоффу это чрезвычайно важное время на один на один, как только наступила ночь, и за закрытыми дверями", — отметил Беннетт.
Пока неизвестны детали встречи Уиткоффа с Путиным.
Напомним, 13 марта Трамп заявил, что у Уиткоффа серьезные разговоры в Москве.
После встречи с Путиным Уиткофф полетел в Штаты, чтобы обсудить разговор с Трампом.
Читайте Новини.LIVE!