Путин заставил спецпредставителя США Уиткоффа ждать восемь часов перед встречей

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заставил спецпредставителя президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа ждать восемь часов для встречи с ним. В это время лидер страны-агрессора разговаривал с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает SkyNews в пятницу, 14 марта.

Читайте также:

Уиткофф ждал Путина восемь часов

Московский корреспондент издания Айвор Беннетт отметил, что Путин применил свой любимый прием, чтобы показать превосходство. Российский диктатор хотел продемонстрировать, что "никому не обязан".

В общем Уиткофф находился в Москве 12 часов, из которых восемь — ожидал.

"В конце концов он дал Уиткоффу это чрезвычайно важное время на один на один, как только наступила ночь, и за закрытыми дверями", — отметил Беннетт.

Пока неизвестны детали встречи Уиткоффа с Путиным.

Напомним, 13 марта Трамп заявил, что у Уиткоффа серьезные разговоры в Москве.

После встречи с Путиным Уиткофф полетел в Штаты, чтобы обсудить разговор с Трампом.