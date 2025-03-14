G7 попередили Росію про нові санкції у разі відмови від перемир'я

Голови МЗС країн G7. Фото: Reuters

Країни "Великої Сімки" попередили Росію про наслідки у разі відмови від пропозиції про припинення вогню в Україні. Там готові запровадити нові санкції та посилити підтримку України.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 14 березня.

Читайте також:

Нові санкції від G7

Так, країни G7 наголосили на необхідності надійних "безпекових домовленостей" для забезпечення припинення вогню. Також лідери попередили Росію, що вона повинна погодитися на угоду про перемир'я, бо інакше країни запровадять нові санкції.

"Члени G7 закликали Росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах і дотримуючись його в повному обсязі", — йдеться в заяві.

Також проєкт, схвалений високопоставленими дипломатами, все ще потребує "зеленого світла" від міністрів. У ньому наголошується, що будь-яке припинення вогню має дотримуватися, а також Україна має отримати гарантії безпеки, аби вона могла захищатися від нових актів агресії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішим питанням у припиненні вогню стануть території, які окупувала Росія.

Також український лідер попередив про плани російського диктатора Володимира Путіна затягнути переговори.