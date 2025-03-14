Зеленський назвав найскладніше в укладенні перемир'я з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: AFP

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 березня, назвав найскладніше питання у встановленні припинення вогню з Росією. Він зазначив, що йдеться про окуповані території.

Про це пише РБК-Україна.

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За словами Зеленського, питання територій є найскладнішим після питання припинення вогню, тому що друге розблокує шлях сторін до закінчення війни.

"А території, я вважаю, реально будуть точкою, яка дає можливість після вирішення цього питання закінчити війну", — сказав президент.

На його думку, припинення вогню складне, оскільки потребує сміливості та політичної волі, а в питанні територій потрібно буде "пройти через складний діалог".

Зеленський зауважив, що Україна окреслила "червоні лінії" партнерам та не визнаватиме юридично контроль Росії над окупованими територіями.

"Це моя політична воля як президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", — додав він.

Раніше Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін своїми діями показує, що хоче затягнути війну в Україні.

Також український президент вважає, що сили США вистачить, аби примусити Путіна до миру.