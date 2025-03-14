Путін сам не завершить війну, але Америка має силу зупинити його — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не завершить війну самостійно. За його словами, сили Америки достатньо, аби зробити це.

Про це глава держави написав у Telegram у пʼятницю, 14 березня.

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Закінчення війни

Зеленський розповів, що американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню. За його словами, у період тиші можна було б підготувати мирний план та займатися реалізацією. Глава держави зазначив, що Україна готова.

"Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну — не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки", — наголосив він.

За словами українського лідера, потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати війну. Він зазначив, що саме це означає "мир завдяки силі".

"Дякую всім, хто допомагає наблизити мир: Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх!" — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер заявив, що Кремль затягує переговори про припинення вогню, оскільки РФ хоче виграти час.

Також Зеленський поспілкувався з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, зокрема обговоривши питання обміну полоненими.