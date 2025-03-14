Путін сам не завершить війну, але Америка має силу зупинити його — заява Зеленського

Путін сам війну не завершить — Зеленський звернувся до США
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не завершить війну самостійно. За його словами, сили Америки достатньо, аби зробити це.
Про це глава держави написав у Telegram у пʼятницю, 14 березня.
Закінчення війни
Зеленський розповів, що американська сторона запропонувала розпочати з безумовного припинення вогню. За його словами, у період тиші можна було б підготувати мирний план та займатися реалізацією. Глава держави зазначив, що Україна готова.
"Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну — не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки", — наголосив він.
За словами українського лідера, потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати війну. Він зазначив, що саме це означає "мир завдяки силі".
"Дякую всім, хто допомагає наблизити мир: Сполученим Штатам, Європі та всьому світу. Дякую всім партнерам, чия сила та дипломатія зрештою матимуть успіх!" — додав Зеленський.
Нагадаємо, український лідер заявив, що Кремль затягує переговори про припинення вогню, оскільки РФ хоче виграти час.
Також Зеленський поспілкувався з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, зокрема обговоривши питання обміну полоненими.
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