Зеленський обговорив з кардиналом Пароліном обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Зокрема, вони обговорили обмін полоненими.

Про це український лідер повідомив у Telegram у пʼятницю, 14 березня.

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Глава держави побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку українців, а також за сприяння в поверненні додому дітей, депортованих російськими окупантами.

Зеленський передав Святому Престолу список українців, яких утримують у тюрмах та таборах Росії. Він наголосив, що розраховує на підтримку для їхнього звільнення.

"Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші — це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру. Зараз же світ бачить, як Росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась", — зазначив Зеленський.

За його словами, голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський підписав укази про нагородження 301 військового із різних бригад ЗСУ.

Також Зеленський висловився щодо реакції Москви на пропозицію про припинення вогню. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від цієї ініціативи.