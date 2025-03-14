Зеленский обсудил с кардиналом Паролином обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. В частности, они обсудили обмен пленными.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 14 марта.

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Разговор Зеленского с Паролином

Глава государства пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку украинцев, а также за содействие в возвращении домой детей, депортированных российскими оккупантами.

Зеленский передал Святому Престолу список украинцев, которых удерживают в тюрьмах и лагерях России. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку для их освобождения.

"Именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины — это те первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру. Украина готова их сделать, потому что украинский народ больше всех хочет мира. Сейчас же мир видит, как Россия специально выдвигает условия, которые все только усложняют и затягивают, потому что именно Россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", — отметил Зеленский.

По его словам, голос Святого Престола очень важен на пути к миру.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский подписал указы о награждении 301 военного из разных бригад ВСУ.

Также Зеленский высказался относительно реакции Москвы на предложение о прекращении огня. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин фактически отказался от этой инициативы.