Путин сам не завершит войну, но Америка имеет силу остановить его — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не завершит войну самостоятельно. По его словам, силы Америки достаточно, чтобы сделать это.

Об этом глава государства написал в Telegram в пятницу, 14 марта.

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Зеленский рассказал, что американская сторона предложила начать с безусловного прекращения огня. По его словам, в период тишины можно было бы подготовить мирный план и заниматься реализацией. Глава государства отметил, что Украина готова.

"Мы считаем, что ответственность наших партнеров заключается в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну — не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец. Путин сам войну не завершит. Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать. Нужны сильные шаги", — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать войну. Он отметил, что именно это означает "мир благодаря силе".

"Спасибо всем, кто помогает приблизить мир: Соединенным Штатам, Европе и всему миру. Спасибо всем партнерам, чья сила и дипломатия в конце концов будут иметь успех! " — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер заявил, что Кремль затягивает переговоры о прекращении огня, поскольку РФ хочет выиграть время.

Также Зеленский пообщался с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, в частности обсудив вопрос обмена пленными.