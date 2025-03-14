Зеленский назвал самое сложное в заключении перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 марта, назвал самый сложный вопрос в установлении прекращения огня с Россией. Он отметил, что речь идет об оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина.

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По словам Зеленского, вопрос территорий является самым сложным после вопроса прекращения огня, потому что второй — разблокирует путь сторон к окончанию войны.

"А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну", — сказал президент.

По его мнению, прекращение огня сложное, поскольку требует смелости и политической воли, а в вопросе территорий нужно будет "пройти через сложный диалог".

Зеленский отметил, что Украина очертила "красные линии" партнерам и не будет признавать юридически контроль России над оккупированными территориями.

"Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин своими действиями показывает, что хочет затянуть войну в Украине.

Также украинский президент считает, что силы США хватит, чтобы принудить Путина к миру.