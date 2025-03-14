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G7 введет санкции против РФ, если она не согласится на перемирие

14 марта 2025 19:08
Евгения Брюховецкая - редактор
G7 предупредили Россию о новых санкциях в случае отказа от перемирия
Главы МИД стран G7. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Страны "Большой Семерки" предупредили Россию о последствиях в случае отказа от предложения о прекращении огня в Украине. Там готовы ввести новые санкции и усилить поддержку Украины.

Об этом пишет Reuters в пятницу, 14 марта.

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Так, страны G7 подчеркнули необходимость надежных "договоренностей по безопасности" для обеспечения прекращения огня. Также лидеры предупредили Россию, что она должна согласиться на соглашение о перемирии, иначе страны введут новые санкции.

"Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и соблюдая его в полном объеме", — говорится в заявлении.

Также проект, одобренный высокопоставленными дипломатами, все еще нуждается в "зеленом свете" от министров. В нем отмечается, что любое прекращение огня должно соблюдаться, а также Украина должна получить гарантии безопасности, чтобы она могла защищаться от новых актов агрессии.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным вопросом в прекращении огня станут территории, которые оккупировала Россия.

Также украинский лидер предупредил о планах российского диктатора Владимира Путина затянуть переговоры.

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