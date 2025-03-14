Зеленский призвал Трампа использовать "силу Америки", — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидера Белого дома Дональда Трампа использовать "силу Америки". Он считает, что таким образом Трамп может заставить Россию прекратить огонь в Украине.

Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 14 марта.

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Роль Трампа в прекращении войны

В материале говорится, что Зеленский заявил о необходимости давления на Россию. Это произошло после того, как Трамп назвал переговоры спецпосланника Стива Уиткоффа и Путина в Москве "продуктивными".

"Путин не закончит эту войну сам. Мы не должны позволить войне затянуться", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "готова действовать быстро и конструктивно" и обратил внимание на посредственное отношение Путина к предложению о завершении войны.

Также президент Украины раскритиковал главу Кремля за ложь о реальной ситуации на поле боя, потери и состояние российской экономики.

Кроме того, Зеленский считает, что Путин будет пытаться оттянуть переговоры о прекращении огня, продолжая убивать людей.

"Путин не закончит войну самостоятельно. Но силы Америки достаточно, чтобы это произошло", — добавил украинский лидер.

Напомним, сегодня Уиткофф вернулся в США после переговоров с Путиным в закрытом формате.

Издание SkyNews писало, что Путин заставил Уиткоффа ждать встречи с ним восемь часов из-за разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А министры стран "Большой Семерки" предупредили, что введут новые санкции против России, если та откажется от прекращения огня в Украине.